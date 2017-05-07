"Барселона" определилась с заменой главному тренеру Луису Энрике

"Барселона" определилась с заменой главному тренеру Луису ЭнрикеСпорт 7 мая, 9:22
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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" определился с заменой главному тренеру Луису Энрике, который покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщил вице-президент клуба Жорди Местре, которого цитирует портал Goal.com.
В начале марта Энрике объявил об уходе из клуба по окончании текущего сезона.
"Мы уже определились с заменой Луису Энрике, но не будем сейчас объявлять о решении из уважения к своему тренеру", - сказал Местре.
Энрике подписал контракт с "Барселоной" в 2014 году. За время его работы "Барселона" стала двукратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны 2016 года. В сезоне-2014/15 "Барселона" выиграла Лигу чемпионов, в 2015 году команда стала победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.
"Барселона" возглавляет таблицу чемпионата Испании, набрав одинаковое количество очков с "Реалом" (по 84). При этом мадридцы имеют один матч в запасе.