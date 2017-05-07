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"Барселона" определилась с заменой главному тренеру Луису Энрике

Спорт
7 мая, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

По словам вице-президента клуба Жорди Местре, из уважения к нынешнему тренеру команды "Барселона" не будет объявлять имя наставника, который его сменит

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Луис Энрике

Луис Энрике

© EPA/ALBERTO ESTEVEZ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" определился с заменой главному тренеру Луису Энрике, который покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщил вице-президент клуба Жорди Местре, которого цитирует портал Goal.com.

В начале марта Энрике объявил об уходе из клуба по окончании текущего сезона.

"Мы уже определились с заменой Луису Энрике, но не будем сейчас объявлять о решении из уважения к своему тренеру", - сказал Местре.

Энрике подписал контракт с "Барселоной" в 2014 году. За время его работы "Барселона" стала двукратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны 2016 года. В сезоне-2014/15 "Барселона" выиграла Лигу чемпионов, в 2015 году команда стала победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.

"Барселона" возглавляет таблицу чемпионата Испании, набрав одинаковое количество очков с "Реалом" (по 84). При этом мадридцы имеют один матч в запасе.

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