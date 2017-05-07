Клуб НХЛ "Вегас" рассчитывает подписать еще одного россиянина

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Генеральный менеджер "Вегас Голден Найтс", который начнет выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с сезона-2017/18, Джордж Макфи заявил, что клуб после подписания контракта с Вадимом Шипачевым намерен пригласить еще одного российского игрока. Слова Макфи приводит официальный сайт НХЛ.

В пятницу стало известно, что нападающий СКА Шипачев подписал двухлетний контракт с "Вегасом", зарплата хоккеиста составит 4,5 млн долларов в год. Макфи также подтвердил, что "Голден Найтс" ведут переговоры с теперь уже бывшим партнером Шипачева по СКА Евгением Дадоновым.

"Нам не помешает еще один российский игрок, но вообще все должны помогать друг другу. Создание комфортного окружения - наша работа. Если игроку будет некомфортно, это не его вина, а промашка менеджмента. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Вадиму и всем другим игрокам и их семьям чувствовать себя хорошо", - сказал Макфи.

При этом генменеджер отметил, что говорить о подписании контракта с Дадоновым пока рано. "Мы разговаривали, но я не знаю, на каком этапе переговоры находятся сейчас, и будут ли они завершены успешно. Люди логично предполагают, что Дадонову имеет смысл перейти сюда, потому что здесь играет его друг. Но перед драфтом расширения нам предстоит провести еще много работы, прежде чем мы будем готовы подписать еще один большой контракт", - сказал Макфи.

Для создания новой команды летом 2017 года будет проведен драфт расширения. Клуб из Лас-Вегаса выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего - не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). Команды смогут "защитить" по семь нападающих, три защитника и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря. Результаты драфта будут объявлены в ночь на 22 июня.