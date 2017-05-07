Пятикратный чемпион мира конькобежец Кулижников начал подготовку к олимпийскому сезону

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Лидер российской конькобежной сборной Павел Кулижников, завоевавший пять золотых наград чемпионатов мира, 7 мая отправился на первый предолимпийский сбор вместе с товарищами по спринтерской национальной команде. Об этом сообщил ТАСС отец спортсмена Александр Кулижников.
"Сегодня Павел вместе с командой улетел на первый сбор, который пройдет в испанской Мальорке, - отметил Кулижников- старший. - Тренировочное мероприятие продлится до 22 мая".
Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье Кулижников досрочно завершил сезон-2016/17, поскольку не успел должным образом восстановиться после травмы.