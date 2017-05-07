Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пятикратный чемпион мира конькобежец Кулижников начал подготовку к олимпийскому сезону

Спорт
7 мая, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Спортсмен в воскресенье улетел на сбор, который пройдет на Мальорке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Кулижников

Павел Кулижников

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Лидер российской конькобежной сборной Павел Кулижников, завоевавший пять золотых наград чемпионатов мира, 7 мая отправился на первый предолимпийский сбор вместе с товарищами по спринтерской национальной команде. Об этом сообщил ТАСС отец спортсмена Александр Кулижников.

"Сегодня Павел вместе с командой улетел на первый сбор, который пройдет в испанской Мальорке, - отметил Кулижников- старший. - Тренировочное мероприятие продлится до 22 мая".

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье Кулижников досрочно завершил сезон-2016/17, поскольку не успел должным образом восстановиться после травмы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
2
Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне
3
Генеральная репетиция парада Победы в Москве. Видеотрансляция
4
Лавров: в ЕС укрепляется тенденция к отказу от политизированных подходов к России
5
В Брисбене прошла акция "Бессмертный полк"
6
"Барселона" определилась с заменой главному тренеру Луису Энрике
7
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
Темы дня
Загрузка...
Реклама