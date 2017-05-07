КДК РФС может рассмотреть неявку Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию 11 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неявку главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча с "Томью" 11 мая, если факты отсутствия итальянца были отмечены в рапорте делегата встречи. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч 27-го тура чемпионата страны прошел в субботу в Москве и завершился победой красно-белых (1:0), единственный гол с пенальти на 15-й минуте забил Квинси Промес.

"Заседание комитета пройдет 11 мая, - сообщил Григорьянц. - Будет ли рассмотрена неявка Карреры? Давайте дождемся рапорта делегата матча".

Штраф за неявку на флеш-интервью, согласно регламентным нормам, - 50 тысяч рублей, столько же составляет штраф за игнорирование пресс-конференции. Однако в случае, если Каррера докажет КДК, что отсутствовал на флеш-интервью и пресс-конференции по уважительной причине, то он не будет оштрафован. В таком случае, штрафом в размере 50 тысяч рублей будет наказан "Спартак", поскольку не прислал на пресс-конференцию другого члена тренерского штаба. Кроме того, в таком случае "Спартак" может быть оштрафован и за неучастие представителей команды во флеш-интервью, так как общение с журналистами капитана команды Дениса Глушакова в эфире программы "Все на матч!" КДК РФС может не засчитать в качестве обязательного флеш-интервью.

В пресс-службе "Спартака" причины неявки Карреры на пресс-конференцию не прокомментировали. Сам Каррера покинул стадион спустя примерно пять минут после объявления о том, что он не примет участие в пресс-конференции.