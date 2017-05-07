Степан Киселев стал чемпионом России в марафоне

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Степан Киселев стал чемпионом России в марафонеСпорт 7 мая, 11:25
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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бегун из Татарстана Степан Киселев стал победителем марафонского забега в рамках чемпионата России, который проходит в Волгограде. Спортсмен преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 14 минут 36 секунд и выполнил норматив для участия в августовском чемпионате мира в Лондоне.
Второе место занял Артем Алексеев (02:15.32), представляющий на турнире Республику Башкортостан, третье - Алексей Реунков (02:15.40), выступающий за Москву и Челябинскую область.
Квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне для мужчин составляет 2:19.00, у женщин - 2:45.00.
В женском марафоне победу одержала спортсменка из Челябинской области Наталья Старкова (2:30.45), второе место заняла Алина Прокопьева (2:30.55), сумевшая на последних метрах дистанции опередить Наталью Пучкову (2:30.56).
Никто из призеров чемпионата России в марафонском беге, проходящем в тридцатиградусную жару, пока не имеет индивидуальных разрешений от Международной ассоциации легкоатлетических федераций на участие в зарубежных стартах.