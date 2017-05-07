Тренер "Гуйчжоу" обвинил бывшего футболиста "Зенита" Халка в нападении на своего помощника

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" бразилец Халк, выступающий за клуб "Шанхай СИПГ", обвинен в нападении на тренера "Гуйчжоу". Об этом сообщает агентство Reuters.
В субботу "Шанхай СИПГ", который возглавляет бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, разгромил "Гуйчжоу" со счетом 3:0. После матча главный тренер "Гуйчжоу" Ли Бин заявил, что Халк ударил его помощника Ю Мина.
"В перерыве в подтрибунном помещении Халк оскорблял нашего тренера на английском, мы начали спорить с ним, и он ударил нашего тренера, который упал на землю. Иностранцы приезжают в Китай для развития нашего футбола. Не имеет значения, как вы играете, однако вы не имеете права презирать китайцев, не говоря о том, чтобы бить наших тренеров", - сказал Ли Бин.
"Шанхай СИПГ" опроверг заявления тренера "Гуйчжоу" относительно действий Халка. "Эти утверждения против Халка не соответствуют действительности. Заявления Ли Бина и Ю Мина неуместны, они провоцируют вражду между иностранными футболистами и китайским народом, это влияет на имидж нашего клуба", - говорится в заявлении клуба.
В свою очередь Виллаш-Боаш заявил, что "не знает", о чем говорил Ли Бин.