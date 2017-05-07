Чемпион России в марафоне Киселев недоволен условиями проведения соревнований

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Спортсмен из Татарстана Степан Киселев, сумевший занять в Волгограде в 30-градусную жару первое место на чемпионате России по марафонскому бегу, считает, что нельзя было проводить этот турнир в таких тяжелых для бегунов погодных условиях. Об этом Киселев заявил журналистам сразу после финиша.

Спортсмен показал результат 2 часа 14 минут 36 секунд и выполнил норматив для участия в августовском чемпионате мира в Лондоне. Второе место занял 27-летний Артем Алексеев (02:15.32), представляющий на турнире Республику Башкортостан, третье - 33-летний Алексей Реунков (02:15.40), выступающий за Москву и Челябинскую область.

"У нас такая страна, что видимо негде больше было проводить марафон как 7 мая в Волгограде, где нам пришлось бежать в 31 градус жары, - заметил Киселев. - Может, стоило выбрать другое место, неужели нельзя было ничего придумать? Ведь мы бежим такой марафон раз в год".

"На других марафонах ставится задача, чтобы спортсмены смогли устанавливать высокие результаты, - продолжил чемпион России. - А у нас трудно было сделать это. А если мы показываем низкие результаты, то как нас будут потом приглашать на коммерческие марафоны с хорошими призовыми?"

Киселев отметил, что на одном из участков ему постоянно приходилось испытывать проблемы с водой. "Так получалось, что, либо было невозможно подобраться к стаканчикам из-за большого количества бегущих, либо воду разливали в стаканы в тот момент, когда мы бежали мимо этого пункта", - отметил спортсмен.

В женском марафоне победу одержала спортсменка из Челябинской области Наталья Старкова (2:30.45), второе место заняла Алина Прокопьева (2:30.55), сумевшая на последних метрах дистанции опередить Наталью Пучкову (2:30.56).