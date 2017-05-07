Футболисты "Суонси" оплатят своим болельщикам билеты на выездной матч с "Сандерлендом"Спорт 7 мая, 12:32
Минобороны опубликовало уникальные съемки тренировок авиации перед парадом Победы в МосквеОбщество 7 мая, 12:28
Чемпион России в марафоне Киселев недоволен условиями проведения соревнованийСпорт 7 мая, 12:16
Василевский займет место в воротах в матче ЧМ по хоккею с итальянцамиСпорт 7 мая, 12:06
Тренер "Гуйчжоу" обвинил бывшего футболиста "Зенита" Халка в нападении на своего помощникаСпорт 7 мая, 12:02
Пушкинский музей продлил выставку "Сокровища Нукуса" из-за зрительского интересаКультура 7 мая, 11:43
Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в ИракеМеждународная панорама 7 мая, 11:38
В Елисейском дворце готовятся к новому хозяину президентских апартаментовОбщество 7 мая, 11:34
Степан Киселев стал чемпионом России в марафонеСпорт 7 мая, 11:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Футболисты валлийского футбольного клуба "Суонси Сити", выступающего в английской премьер-лиге, оплатят 3 тысячи билетов для своих болельщиков на выездной матч 37-го тура против "Сандерленда". Об этом сообщает Би-би-си.
По словам главного тренера "Суонси" Пола Клемента, идея принадлежит полузащитнику команды Леону Бриттону. "Жаль, что мы не можем взять с собой всех наших болельщиков. Считаю, Бриттон предложил отличную идею, вся команда ее поддержала", - сказал Клемент.
В субботу "Суонси" на своем поле со счетом 1:0 выиграл у "Эвертона" и покинул зону вылета.
"Суонси" сыграет с "Сандерлендом" 13 мая. Этот матч станет последним выездным для команды в нынешнем сезоне.