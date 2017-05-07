Футболисты "Суонси" оплатят своим болельщикам билеты на выездной матч с "Сандерлендом"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Футболисты валлийского футбольного клуба "Суонси Сити", выступающего в английской премьер-лиге, оплатят 3 тысячи билетов для своих болельщиков на выездной матч 37-го тура против "Сандерленда". Об этом сообщает Би-би-си.

По словам главного тренера "Суонси" Пола Клемента, идея принадлежит полузащитнику команды Леону Бриттону. "Жаль, что мы не можем взять с собой всех наших болельщиков. Считаю, Бриттон предложил отличную идею, вся команда ее поддержала", - сказал Клемент.

В субботу "Суонси" на своем поле со счетом 1:0 выиграл у "Эвертона" и покинул зону вылета.

"Суонси" сыграет с "Сандерлендом" 13 мая. Этот матч станет последним выездным для команды в нынешнем сезоне.