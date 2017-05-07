Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболисты "Суонси" оплатят своим болельщикам билеты на выездной матч с "Сандерлендом"

Спорт
7 мая, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Идея принадлежит полузащитнику "Суонси" Леону Бриттону

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Суонси"

Футболисты "Суонси"

©  EPA/WILL OLIVER

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Футболисты валлийского футбольного клуба "Суонси Сити", выступающего в английской премьер-лиге, оплатят 3 тысячи билетов для своих болельщиков на выездной матч 37-го тура против "Сандерленда". Об этом сообщает Би-би-си.

По словам главного тренера "Суонси" Пола Клемента, идея принадлежит полузащитнику команды Леону Бриттону. "Жаль, что мы не можем взять с собой всех наших болельщиков. Считаю, Бриттон предложил отличную идею, вся команда ее поддержала", - сказал Клемент.

В субботу "Суонси" на своем поле со счетом 1:0 выиграл у "Эвертона" и покинул зону вылета.

"Суонси" сыграет с "Сандерлендом" 13 мая. Этот матч станет последним выездным для команды в нынешнем сезоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В КНДР сорвана тайная операция спецслужб США и Южной Кореи
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
В Астане прошел самый крупный военный парад в истории Казахстана
4
Times: братья Индуйя с $21 млрд возглавили список богатейших резидентов Великобритании
5
В Брисбене прошла акция "Бессмертный полк"
6
Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в Ираке
7
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
Темы дня
Загрузка...
Реклама