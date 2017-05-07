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Двукратный олимпийский призер гимнастка Комова возобновила тренировки на "Озере Круглом"

Спорт
7 мая, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Спортсменка пропустила последние крупные соревнования из-за болей в спине

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Виктория Комова

Виктория Комова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Обладательница двух серебряных медалей Игр-2012 Виктория Комова, пропустившая Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, после длительного перерыва возобновила тренировки на подмосковной базе "Озеро Круглое", где находится национальная команда. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Комова, завоевавшая в 2015 году на последнем чемпионате мира золото в упражнении на брусьях, вынуждена была пропустить чемпионат Европы - 2016 в Берне и Олимпиаду в Бразилии из-за сильных болей в спине. Российские врачи не смогли помочь спортсменке решить проблемы со здоровьем, и та вынуждена была обратиться к зарубежным специалистам. Они установили причину болей (у гимнастки был усталостный перелом одного из позвонков) и назначили курс лечения.

"Комова вернулась на "Озеро Круглое" и возобновила тренировки", - отметила Родионенко.

Отец гимнастки Александр Комов в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что говорить о полном восстановлении спортсменки еще рано. "На "Озере Круглом" условия для восстановления куда лучше, чем где-либо еще, поэтому мы надеемся, что процесс пойдет гораздо быстрей, - признался собеседник агентства. - Да и личный тренер спортсменки Геннадий Елфимов большую часть времени проводит вместе с главной командой страны".

Согласно списку кандидатов в сборную России по спортивной гимнастике на 2017 год, опубликованном на сайте Министерства спорта РФ, 22-летняя Комова включена в резерв основного состава.

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