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Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвинили в подмене допинг-проб в 80-х годах

Спорт
7 мая, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

По словам трехкратного призера ОИ Патрика Шёберга, Свейн Арне Хансен просил "чистых" атлетов сдать пробу мочи за коллег, принимавших запрещенные препараты

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© ЕРА/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Действующий президент Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) норвежец Свейн Арне Хансен подменял допинг-пробы в 1980-х годах, когда работал в оргкомитете Бислеттских игр (ежегодных международных легкоатлетических соревнований, проходящих в Осло). Первым об этом в интервью газете Aftonbladet заявил трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира 1987 года в прыжках в высоту швед Патрик Шёберг.

По его словам, Хансен просил "чистых" атлетов сдать пробу мочи за коллег, принимавших запрещенные препараты. "Мы, как он знает, получали деньги за допинг-тесты. Ему есть, что рассказать", - утверждает Шёберг, который по его словам, получал за сдачу пробы мочи от $500 до $1000.

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В ответ 71-летний норвежский функционер пригрозил Шёбергу судом, если тот не откажется от своих слов. "Это какая-то фантастика, я никогда никому не платил за допинг- пробы, - отметил он в интервью Sveriges radio. - Мы никогда не пытались скрыть положительные пробы и всегда работали на благо "чистого" спорта. Приведите хотя бы какие-то доказательства этих обвинений".

В то же время бывшая пресс-атташе Бислеттских игр Анне- Лизе Хаммер, которая работала с Хансеном, подтвердила слова Шёберга. "Я слышала, как Хансен сказал, что подменял пробы мочи спортсменов, попавших в беду", - сказала она. Хаммер не смогла вспомнить, где и когда Хансен говорил об этом, но уверена, что это было до 1985 года, когда он стал директором Бислеттских игр (в 20-м веке являлись этапом Гран-при Международной ассоциации легкоатлетических федераций, позднее вошли в престижную серию коммерческих соревнований Золотая лига/ Бриллиантовая лига).

Чемпионка мира 1987 года в беге на 10 000 м и многократная победительница Лондонского марафона норвежка Ингрид Кристиансен выступила в поддержку шведского спорстмена. "Я могу лишь подтвердить обвинения Шёберга, - сказала она изданию VG. - Довольно удивительно, что Хансен является президентом ЕАА".

Хансен на протяжении 12 лет руководил Норвежской федерацией легкой атлетики, а в 2015 году возглавил Европейскую легкоатлетическую ассоциацию. Он является ярым сторонником введения пожизненной дисквалификации за допинг. В начале мая совет EAA принял рекомендации специальной проектной группы по отмене рекордов, установленных уличенными в нарушении антидопинговых правил спортсменами.

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