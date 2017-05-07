Назад в будущее: Федун, тренеры и игроки "Спартака" в год прошлого чемпионства клуба

Московский "Спартак" в 10-й раз стал чемпионом России по футболу, вернув себе титул сильнейшего клуба страны спустя 16 лет. 27 октября 2001 года "Спартак" победил в "Лужниках" со счетом 3:1 "Зенит" и за два тура до финиша гарантировал себе девятое чемпионское звание.

В то время Леонид Федун еще не приобрел "Спартак", Массимо Каррера выступал за "Аталанту", а большинство игроков нынешнего состава красно-белых были детьми и только начинали заниматься футболом. ТАСС рассказывает, чем занимались чемпионы России сезона 2016/17 в октябре 2001 года.

Леонид Федун, владелец клуба

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Владельцу "Спартака" Леониду Федуну в 2001 году было 45 лет, к тому времени он уже почти 10 лет являлся вице-президентом одной из крупнейших нефтяных компаний страны "Лукойл", а также входил в руководство многих дочерних банков и фирм нефтяного гиганта. При этом Федун оставался в тени общественного внимания. Только приобретение в 2003 году московского "Спартака" сделало Федуна публичной фигурой.

Массимо Каррера, главный тренер

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Каррере было 37 лет, он еще был футболистом и выступал на позиции защитника за итальянскую "Аталанту". Лучшие годы Карреры прошли в туринском "Ювентусе", где он выиграл чемпионат Италии, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, однако больше всего матчей сыграл именно за клуб из Бергамо.

В сезоне 2001/02 Каррера провел 32 матча в Серии А и три - в кубке Италии, а "Аталанта" заняла девятое место. На следующий день после чемпионства "Спартака", 28 октября 2001 года, "Аталанта" победила в гостях "Лечче" со счетом 2:0, Каррера провел на поле все 90 минут.

Роман Пилипчук, тренер

Пилипчуку было 34 года и он выступал в нападении в составе донецкого "Металлурга" в чемпионате Украины. Поиграв в московском "Динамо" и "Спартаке" из Владикавказа еще в чемпионате СССР, Пилипчук почти 10 лет проведет в Израиле, а завершать карьеру вернется на родную Украину. В сезоне 2001/02 Пилипичук провел за "Металлург" 24 матча, забив 4 мяча, а донецкая команда впервые в истории выиграла медали чемпионата Украины, заняв третье место.

Тренерскую карьеру Пилипчук начал в 2008 году, в "Спартак" перебравшись в прошлом году из Таджикистана. Ранее этот специалист успел поработать в Молдавии, Латвии, Украине и тренерском штабе московского "Динамо".

Артем Ребров, вратарь

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Реброву было 17 лет и тогда он едва не расстался с мечтой стать профессиональным футболистом. Воспитанник СДЮШОР МИФИ, Ребров в 2001 году не имел особых перспектив и после окончания школы поступил в Московский государственный университет прикладной биотехнологии (МГУПБ), получив в итоге профессию ветеринарного врача. Однако через два года он попадет в молодежный состав московского "Динамо", а затем начнет карьеру в подмосковном "Сатурне". В 2011 году Ребров оказался в "Спартаке".

Сергей Песьяков, вратарь

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Голкипер Сергей Песьяков в 12 лет занимался футболом в родном Иванове. Начав карьеру в местном "Текстильщике" и поиграв в ярославском "Шиннике", в 2009 году Песьяков оказался в "Спартаке", где с перерывами выступает уже восемь лет.

Александр Селихов, вратарь

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Голкипер Александр Селихов в семь лет жил с родителями в поселке Нарышкино Орловской области и даже не мечтал стать футболистом - в орловскую ДЮСШ он попал лишь через несколько лет. В 2006 году 12-летний Селихов впервые попал в школу "Спартака", где пробыл два года, а в главную команду красно-белых вернулся лишь минувшей зимой.

Дмитрий Комбаров, защитник

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Комбарову было 14 лет и он уже покинул школу "Спартака", не поладив с тренером и вместе с братом-близнецом Кириллом отправившись в школу столичного "Динамо". В "Спартак" Комбаровы вернулись в 2010 году. Если брат уже успел сменить несколько команд, завершая нынешний сезон в тульском "Арсенале", то Дмитрий остается одним из главных старожилов "Спартака".

Андрей Ещенко, защитник

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17-летний Ещенко занимался в школе иркутского "Зенита". Рано потеряв родителей, Ещенко сумел пробиться в большой футбол, поиграв даже в киевском "Динамо", а в 28 лет дебютировав в сборной России. Перед началом нынешнего сезона Ещенко перешел из московского "Динамо" в "Спартак", который стал 11-м клубом в его карьере.

Сердар Таски, защитник

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Защитник Сердар Таски родился в западногерманском городе Эслинген в семье выходцев из Турции. В 2001 году, в возрасте 14 лет, Таски занимался в юношеской команде "Штугтарта", куда перебрался из другого городского клуба - "Штутгартер Киккерс". После восьми сезонов в "Штутгарте" Таски в 2013 году перешел в "Спартак", успев поиграть в прошлом году в аренде в мюнхенской "Баварии".

Илья Кутепов, защитник

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Кутепову было восемь лет и он начинал путь в большой футбол в родном Ставрополе, оказавшись в школе местного "Динамо". Транзитом через Школу бразильского футбола в Геленджике Кутепов оказался в известной академии имени Коноплева, а в 2012 году - в "Спартаке", где закрепился в основном составе лишь в нынешнем сезоне.

Георгий Джикия, защитник

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Джикия было восемь лет, он занимался в футбольной школе "Виктория" в подмосковной Балашихе, через несколько лет оказавшись в столичном "Локомотиве". К 22 годам Джикия сменил три клуба, дебютировав в премьер-лиге в пермском "Амкаре", а минувшей зимой перешел в "Спартак".

Сальваторе Боккетти, защитник

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15-летний Боккетти играл в молодежной команде "Асколи", куда перебрался на противоположный берег Апеннинского полуострова из родного Неаполя. В Италии Боккетти выступал в шести клубах, а в "Спартаке" оказался в 2013-м транзитом через казанский "Рубин".

Маурисио, защитник

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13-летний Маурисио выступал за юношеские команды "Палмейраса" из родного Сан-Паулу. На родине Маурисио играл в семи клубах, в Европе - за португальский "Спортинг" и итальянский "Лацио", в августе 2016 года оказавшись в "Спартаке".

Георгий Тигиев, защитник

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Тигиев в шесть лет жил с родителями в родной Северной Осетии и занимался многими видами спорта, включая борьбу, футбол выбрав позднее - в Беслане. Транзитом через московское "Торпедо" и "Анжи" Тигиев прошлой зимой оказался в "Спартаке".

Евгений Макеев, защитник

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Макеев в 12 лет занимался футболом в родном Череповце, где долгое время в низших лигах играл его отец - нападающий Владимир Макеев. Макеев-младший оказался в "Спартаке" в 2007 году, проведя первый матч за главную команду красно-белых раньше всех нынешних спартаковцев - в марте 2009 года.

Денис Глушаков, полузащитник, капитан команды

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Глушаков в 14 лет выступал за молодежную команду столичной "Ники". В этом клубе успешно работала ДЮСШ, и уроженец Миллерова в Ростовской области Глушаков является одним из самых известных ее воспитанников. Долгое время Глушаков выступал за "Локомотив", а в 2013 году перешел в "Спартак", в чемпионском сезоне являясь капитаном команды.

Александр Самедов, полузащитник

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Самедов - единственный футболист нынешнего "Спартака", кто в 2001 году уже был профессиональным игроком. Хотя в 17-летнем возрасте Самедов выступал лишь за молодежную команду "Спартака", проведя восемь матчей. За главную команду "Спартака" Самедов дебютировал в следующем году, а в 2005-м покинул клуб, вернувшись лишь прошлой зимой. За 12 лет отсутствия Самедов успел поиграть за столичные "Локомотив", "Динамо" и "Москву".

Джано Ананидзе, полузащитник

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Ананидзе в девять лет жил в Грузии в родном Кобулети, получая первые навыки владения мячом на тренировках с отцом. Вскоре юный Джано отправился в Тбилиси, выступал за молодежную команду "Динамо", а потом оказался в "Динамо" киевском. В 2007 году грузинский самородок перешел в "Спартак", где в неполные 17 лет дебютировал в основном составе в кубковом матче с "Краснодаром" (2:1) и забил победный гол.

Куинси Промес, полузащитник

Развернуть © Артем Коротаев/ТАСС © Артем Коротаев/ТАСС

Полузащитник Куинси Промес является воспитанником знаменитой школы амстердамского "Аякса", однако в 2001 году, когда ему было девять лет, он занимался футболом в другой городской команде - ДКГ. Для футбола Нидерландов Промес дебютирует в элите достаточно поздно - в 20 лет, а в 2014 году окажется в "Спартаке", где уже третий сезон остается лучшим бомбардиром.

Фернандо, полузащитник

© Артем Коротаев/ТАСС

Полузащитник Фернандо в девять лет совершил переезд из затерянного в штате Риу-Гранди-ду-Сул городка Эрешин в его столицу - Порту-Алегри, где стал заниматься в школе большого клуба "Гремио". В 17 лет он уже играл за основной состав, а затем оказался в Европе, где выступал на Украине и в Италии, а прошлым летом стал главным приобретением "Спартака".

Роман Зобнин, полузащитник

Развернуть © Станислав Красильников/ТАСС © Станислав Красильников/ТАСС

Зобнин в семь лет только начинал путь в большой футбол в родном Иркутске, откуда вскоре отправился в академию Коноплева. Прошлым летом Зобнин перешел в "Спартак", ранее успев дебютировать и в сборной России.

Ивелин Попов, полузащитник

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Попов в 14 лет занимался в школе софийского "Левски", где его перспективы не оценили - и вскоре он отправился в Нидерланды, в "Фейенорд". В России Попов оказался в 2012 году, поиграв три года за "Кубань", после чего перешел в "Спартак", где прославился прежде всего красивыми и важными голами.

Зе Луиш, нападающий

Развернуть © Сергей Фадеичев/ТАСС © Сергей Фадеичев/ТАСС

Зе Луиш в 10 лет проживал на родном острове Фогу - одном из самых крупных в архипелаге Кабо-Верде. Название острова с португальского переводится как "огонь", так как его большую часть занимает вулкан. Зе Луиш в детстве играл и в футбол, и в волейбол, научившись высокому прыжку, а профессиональную карьеру начал уже в Португалии, куда переехал в 18 лет. В 2015 году Зе Луиш оказался в "Спартаке", где в чемпионском сезоне стал ключевой фигурой в атаке.

Лоренсо Мельгарехо, нападающий

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Нападающий Лоренсо Мельгарехо в 11 лет играл в футбол в команде "Эль-Повенир" из родного города Лома-Гранде - что в 70 километрах от столицы Асуньсона. Вскоре Мельгарехо оказался в школе столичного клуба "Либертад", а в 20 лет переехал в Португалию. Транзитом через "Бенфику" и краснодарскую "Кубань" зимой 2016 года Мельгарехо оказался в "Спартаке".

Луис Адриано, нападающий

Развернуть © Станислав Красильников/ТАСС © Станислав Красильников/ТАСС

Нападающий Луис Адриано в 14 лет играл в футбол в родном Порту-Алегри, мечтая попасть в "Интернасьонал" - один из двух, наряду с "Гремио", больших команд города. Мечта сбылась - в 17 лет он попал в молодежную команду "Интера", а вскоре заиграл в основном составе. 10 лет назад Луис Адриано отправился на Украину, где в итоге стал лучшим бомбардиром в истории "Шахтера", а минувшей зимой, проведя полтора сезона в итальянском "Милане", оказался в "Спартаке".

Денис Давыдов, нападающий

Развернуть © Сергей Фадеичев/ТАСС © Сергей Фадеичев/ТАСС

Нападающий Денис Давыдов в 6 лет только начал заниматься футболом - в столичной школе "Торпедо-ЗИЛ" у тренера Василия Жупикова. В 15 лет Давыдов перешел в "Спартак", где, несмотря на много хвалебных слов, пока так и не закрепился в основном составе.

Все титулы "Спартака" Чемпион СССР - 12 (1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989).

Чемпион России - 10 (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17).

Обладатель Кубка СССР - 10 (1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92).

Обладатель Кубка России - 3 (1994/95, 1997/98, 2002/03).

Обладатель Кубка федерации футбола СССР - 1 (1987).