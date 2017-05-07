Призер чемпионатов России по конному спорту Анточик скончался в возрасте 27 лет

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский всадник Иван Анточик скончался на 28-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

В 2016 году у него была диагностирована лимфома.

Анточик являлся мастером спорта по выездке, призером этапов Кубка мира, трехкратным призером чемпионатов России. За успешные результаты он был награжден знаком губернатора Московской области "Во Славу спорта".