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Сборная России завоевала четыре медали на ЧЕ по каратэ в Турции

Спорт
7 мая, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

В воскресенье российская мужская ката-группа заняла третье место

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная России по каратэ завоевала четыре медали - одну серебряную и три бронзовые - на чемпионате Европы, которые завершился в турецком Коджаэли.

В воскресенье российская мужская ката-группа заняла третье место. В ее составе выступали Максим Ксенофонтов, Мехман Рзаев и Эмиль Сковородников. Золотые медали завоевали испанцы, вторыми стали итальянцы.

В субботу серебро завоевал Александр Гутник в дисциплине кумитэ в весовой категории до 67 кг, бронзовые медали также в активе Дениса Денисенко (кумитэ, до 84 кг) и Иванны Зайцевой (кумитэ, свыше 68 кг).

В общекомандном зачете сборная России заняла девятое место. Первыми стали турки (4-4-6), вторыми - итальянцы (3-3-2), третьими - испанцы (3-0-2).

Чемпионат Европы в Турции открыл первый олимпийский цикл для каратэ, японское боевое искусство в 2020 году дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Соревнования по каратэ проводятся в двух дисциплинах - кумитэ (спарринг) и ката (показательная последовательность движений, имитирующих поединок с воображаемым соперником).

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