Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший футболист Кьюэлл: стадион "Фишт" готов к матчам Кубка конфедераций

Спорт
7 мая, 15:22 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, мая. /ТАСС

Он добавил, что на "Фиште" зрительские трибуны поднимаются круто вверх, поэтому каждый болельщик вне зависимости от того где сидит, сможет насладиться футбольным матчем

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 7 мая. /ТАСС/. Стадион "Фишт" в Сочи готов к проведению матчей Кубка конфедераций, у спортивной арены идеальное расположение трибун для просмотра предстоящих футбольных матчей. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной Австралии и английского "Ливерпуля" Харри Кьюэлл, который в воскресенье посетил арену.

В субботу, 6 мая, Кьюэлл, бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Александр Пахомов открыли парк Кубка конфедераций в Сочи.

Смотрите также
Стадион "Фишт"

Стадион "Фишт" 15 мая планирует получить акт соответствия ФИФА

"Стадион "Фишт" мне очень понравился, хороший газон, правда трава еще длинновата, но думаю к самим матчам ее подстригут. Самое главное на любом стадионе - газон, он на "Фиште" прекрасный, довольно плотный", - поделился впечатлениями Кьюэлл.

Он добавил, что на "Фиште" зрительские трибуны поднимаются круто вверх, поэтому каждый болельщик вне зависимости от того где сидит, сможет насладиться футбольным матчем. "Я сам в этом лично убедился, поднявшись на самый вверх", - отметил собеседник агентства.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что на "Фиште" успешно прошли три тестовых матча, и что как городская, так и спортивная инфраструктура курорта готовы к предстоящему Кубку конфедераций.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в Ираке
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
Сведения о заложенной у Лувра бомбе оказались ложными
4
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы
5
Лавров: в ЕС укрепляется тенденция к отказу от политизированных подходов к России
6
СМИ: власти Кувейта подозревают гражданку РФ в растратах госсредств эмирата
7
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
Темы дня
Загрузка...
Реклама