Бывший футболист Кьюэлл: стадион "Фишт" готов к матчам Кубка конфедераций

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СОЧИ, 7 мая. /ТАСС/. Стадион "Фишт" в Сочи готов к проведению матчей Кубка конфедераций, у спортивной арены идеальное расположение трибун для просмотра предстоящих футбольных матчей. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной Австралии и английского "Ливерпуля" Харри Кьюэлл, который в воскресенье посетил арену.
В субботу, 6 мая, Кьюэлл, бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Александр Пахомов открыли парк Кубка конфедераций в Сочи.
"Стадион "Фишт" мне очень понравился, хороший газон, правда трава еще длинновата, но думаю к самим матчам ее подстригут. Самое главное на любом стадионе - газон, он на "Фиште" прекрасный, довольно плотный", - поделился впечатлениями Кьюэлл.
Он добавил, что на "Фиште" зрительские трибуны поднимаются круто вверх, поэтому каждый болельщик вне зависимости от того где сидит, сможет насладиться футбольным матчем. "Я сам в этом лично убедился, поднявшись на самый вверх", - отметил собеседник агентства.
Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что на "Фиште" успешно прошли три тестовых матча, и что как городская, так и спортивная инфраструктура курорта готовы к предстоящему Кубку конфедераций.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.