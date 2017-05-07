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Сборная Канады по хоккею разгромила команду Словении на чемпионате мира

Спорт
7 мая, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:2

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© EPA/HERVE RANCHIN

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады одержали победу со счетом 7:2 над командой Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

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В составе сборной Канады шайбы забросили Тайсон Бэрри (5-я минута), Натан Маккиннон (15, 25, 26), Брэйден Пойнт (17), Митчелл Марнер (38) и Джефф Скиннер (48). У словенцев отличились Ян Муршак (36) и Ян Урбас (58).

В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Финляндии, Швейцарии, Франции, Норвегии, Чехии и Белоруссии. Канадцы набрали шесть очков в двух играх и вышли на первое место в группе. В воскресенье пройдут еще два матча этой группы: Финляндия - Франция, Норвегия - Швейцария.

Следующий матч сборная Канады проведет 8 мая против команды Белоруссии, словенцы на следующий день сыграют с норвежцами.

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