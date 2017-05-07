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"Оренбург" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России

Спорт
7 мая, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Единственный мяч забил Элгуя Лобжанидзе

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Болельщики ФК "Оренбург"

Болельщики ФК "Оренбург"

© ФК "Оренбург"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Оренбург" обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч забил Элгуя Лобжанидзе (49-я минута).

Лучший бомбардир премьер-лиги нападающий "Краснодара" Федор Смолов получил четвертую желтую карточку в текущем чемпионате и из-за дисквалификации пропустит следующий матч.

"Оренбург" набрал 26 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. "Краснодар" остался на четвертой строчке, дающей право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

В следующем туре "Оренбург" 13 мая в Москве сыграет с "Локомотивом". "Краснодар" в тот же день в Екатеринбурге сыграет с "Уралом".

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