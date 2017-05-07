Плотников: матч с командой Италии важен для сборной России с точки зрения сыгранности

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КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч чемпионата мира по хоккею против команды Италии важен для сборной России с точки зрения улучшения игровых взаимодействий. Такое мнение ТАСС высказал нападающий Сергей Плотников.
Сборная России выиграла во втором матче турнира у команды Италии со счетом 10:1. Плотников стал автором одной из шайб. Форвард провел игру в звене с Сергеем Мозякиным и Владимиром Ткачевым, в предыдущей встрече турнира против шведов Плотников играл с Иваном Телегиным и Сергеем Андроновым.
"Такие встречи помогают отточить связи в тройках, пятерках, кому-то почувствовать игру без шайбы, - сказал Плотников. - Что касается перевода в другое звено, то судить не мне, это виднее тренерскому штабу".
Следующий матч сборная России 8 мая проведет с командой Германии.