Гусев: проблем с настроем на игру с итальянцами у сборной России по хоккею не было

КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России не испытывали сложностей с настроем на игру чемпионата мира против команды Италии. Такое мнение журналистам высказал форвард российской команды Никита Гусев.

В воскресенье россияне со счетом 10:1 разгромили команду Италии во втором матче группового этапа.

"В таких встречах мы наигрываем связи, пытаемся сделать как можно лучше. Не было проблем с настроем, надо было выходить и улучшать игру, чтобы потом было легче. Сложные моменты? Не смог забить", - сказал Гусев.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 ОТ). В следующем матче в понедельник подопечные Олега Знарка сыграют с командой Германии (17:15 мск).