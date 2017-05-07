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Гусев: проблем с настроем на игру с итальянцами у сборной России по хоккею не было

Спорт
7 мая, 16:10 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В воскресенье россияне со счетом 10:1 разгромили команду Италии во втором матче группового этапа

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КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России не испытывали сложностей с настроем на игру чемпионата мира против команды Италии. Такое мнение журналистам высказал форвард российской команды Никита Гусев.

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В воскресенье россияне со счетом 10:1 разгромили команду Италии во втором матче группового этапа.

"В таких встречах мы наигрываем связи, пытаемся сделать как можно лучше. Не было проблем с настроем, надо было выходить и улучшать игру, чтобы потом было легче. Сложные моменты? Не смог забить", - сказал Гусев.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 ОТ). В следующем матче в понедельник подопечные Олега Знарка сыграют с командой Германии (17:15 мск).

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