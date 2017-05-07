Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший футболист Кьюэлл вручил памятные медали 37 детям из сочинских многодетных семей

Спорт
7 мая, 16:12 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, мая. /ТАСС

Награжденные ребята на одном из матчей Кубка конфедераций в Сочи будут выводить на поле футболистов одной из национальных команд

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 7 мая. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Австралии и английского "Ливерпуля" Харри Кьюэлл вручил памятные медали, посвященные открытию парка Кубка конфедераций по футболу в Сочи, 37 детям из местных многодетных семей, передает корр. ТАСС.

Награжденные ребята на одном из матчей Кубка конфедераций в Сочи будут выводить на поле футболистов одной из национальных команд. В субботу Кьюэлл, бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Александр Пахомов открыли в морском порту Сочи парк Кубка конфедераций.

Смотрите также

Бывший футболист Кьюэлл: стадион "Фишт" готов к матчам Кубка конфедераций

"Администрация Сочи отобрала 40 детей (трое не смогли приехать на награждение - прим. ТАСС) из многодетных семей для участия в программе по сопровождению на игру лучших футболистов мира. Ребята, кроме участия в программе, стали участниками мастер-класса от Кьюэлла во время работы парка Кубка конфедераций в Сочи", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Макдоналдс", которая является официальным спонсором Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу и проводит программу по отбору детей для сопровождения игроков.

Конкурс среди детей, которые в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани будут сопровождать футболистов из разных стран на матчах Кубка конфедераций, еще продолжается. Его результаты будут озвучены после 15 мая.

"В нынешнем году в программе примут участие более 350 детей из четырех городов. Около половины из них - воспитанники детских домов, дети из приемных и малообеспеченных многодетных семей, а вторая половина участников была определена с помощью творческого конкурса. Программы такого рода дают возможность воплотить в жизнь мечту любого ребенка - выйти на поле в главных матчах мирового первенства, держа за руку футбольных звезд. В 2017 году программа может получить новый виток развития: впервые в истории мировых футбольных первенств ее участниками могут стать дети с инвалидностью", - отметила собеседница агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Макрон лидирует на избирательных участках за пределами Франции
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
Басурин: пять боевиков убиты в ходе стычки нацбатальона "Азов" с наемниками
4
Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в Ираке
5
Лавров: в ЕС укрепляется тенденция к отказу от политизированных подходов к России
6
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
7
От Кувейта до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" идет по всему миру
Темы дня
Загрузка...
Реклама