Бывший футболист Кьюэлл вручил памятные медали 37 детям из сочинских многодетных семей

СОЧИ, 7 мая. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Австралии и английского "Ливерпуля" Харри Кьюэлл вручил памятные медали, посвященные открытию парка Кубка конфедераций по футболу в Сочи, 37 детям из местных многодетных семей, передает корр. ТАСС.

Награжденные ребята на одном из матчей Кубка конфедераций в Сочи будут выводить на поле футболистов одной из национальных команд. В субботу Кьюэлл, бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Александр Пахомов открыли в морском порту Сочи парк Кубка конфедераций.

"Администрация Сочи отобрала 40 детей (трое не смогли приехать на награждение - прим. ТАСС) из многодетных семей для участия в программе по сопровождению на игру лучших футболистов мира. Ребята, кроме участия в программе, стали участниками мастер-класса от Кьюэлла во время работы парка Кубка конфедераций в Сочи", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Макдоналдс", которая является официальным спонсором Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу и проводит программу по отбору детей для сопровождения игроков.

Конкурс среди детей, которые в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани будут сопровождать футболистов из разных стран на матчах Кубка конфедераций, еще продолжается. Его результаты будут озвучены после 15 мая.

"В нынешнем году в программе примут участие более 350 детей из четырех городов. Около половины из них - воспитанники детских домов, дети из приемных и малообеспеченных многодетных семей, а вторая половина участников была определена с помощью творческого конкурса. Программы такого рода дают возможность воплотить в жизнь мечту любого ребенка - выйти на поле в главных матчах мирового первенства, держа за руку футбольных звезд. В 2017 году программа может получить новый виток развития: впервые в истории мировых футбольных первенств ее участниками могут стать дети с инвалидностью", - отметила собеседница агентства.