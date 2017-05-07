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Авиакомпания Qatar Airways стала партнером ФИФА до 2022 года

Спорт
7 мая, 16:19 дата обновления: 7 мая, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Таким образом, в рамках партнерства Qatar Airways станет спонсором Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в России

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Президента ФИФА Джанни Инфантино

Президента ФИФА Джанни Инфантино

© EPA/RUNGROJ YONGRIT

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Компания Qatar Airways стала официальным партнером и авиаперевозчиком Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщает пресс-служба ФИФА, соглашение рассчитано до 2022 года.

Таким образом, в рамках партнерства Qatar Airways станет спонсором Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в России.

"Партнерство ФИФА и Qatar Airways является одной из крупнейших спонсорских сделок в спорте", - отмечается в релизе ФИФА.

"ФИФА рада сотрудничать с одной из самых быстро развивающихся авиакомпаний в мире. Qatar Airways - идеальный партнер для ФИФА, поскольку мы готовимся провести первый чемпионат мира в Персидском заливе", - сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре.

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