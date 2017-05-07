Авиакомпания Qatar Airways стала партнером ФИФА до 2022 года

Непомнящий: Каррера сделал очень правильный психологический ход после игры с "Томью"Спорт 7 мая, 17:01
Воронцевич: боевой дух баскетболистов сборной России вселяет страх в соперниковСпорт 7 мая, 16:53
Третьяк не ожидал столь крупного счета в матче ЧМ по хоккею между сборными России и ИталииСпорт 7 мая, 16:50
Баскетболист Антонов: сборной РФ достались сложные соперники по квалификации к КМ-2019Спорт 7 мая, 16:44
Хоккеисты сборной России 9 мая возложат цветы к могилам советских солдат в ГерманииСпорт 7 мая, 16:41
Петраков сообщил, что готов остаться на посту главного тренера ФК "Томь"Спорт 7 мая, 16:28
Ротенберг: победа над итальянцами придаст уверенность всей сборной РФ по хоккеюСпорт 7 мая, 16:24
Авиакомпания Qatar Airways стала партнером ФИФА до 2022 годаСпорт 7 мая, 16:19
Знарок: хоккеистам сборной России удалась игра в большинстве в матче ЧМ с итальянцамиСпорт 7 мая, 16:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Компания Qatar Airways стала официальным партнером и авиаперевозчиком Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщает пресс-служба ФИФА, соглашение рассчитано до 2022 года.
Таким образом, в рамках партнерства Qatar Airways станет спонсором Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в России.
"Партнерство ФИФА и Qatar Airways является одной из крупнейших спонсорских сделок в спорте", - отмечается в релизе ФИФА.
"ФИФА рада сотрудничать с одной из самых быстро развивающихся авиакомпаний в мире. Qatar Airways - идеальный партнер для ФИФА, поскольку мы готовимся провести первый чемпионат мира в Персидском заливе", - сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.
Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре.