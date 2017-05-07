Ротенберг: победа над итальянцами придаст уверенность всей сборной РФ по хоккею

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КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Победа хоккеистов сборной России над командой Италии в матче чемпионата мира важна с точки зрения укрепления командного духа. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
В воскресенье сборная России со счетом 10:1 разгромила команду Италии во втором матче группового этапа чемпионата мира.
"Хорошо, что все звенья смогли отличиться, но завтра у нас важная игра с немцами и команда к ней готовится. Сегодня ребята настроились, была возможность где-то укрепить свою игру. Это был важный матч с точки зрения укрепления командного духа, она придаст уверенность всей команде. Данная победа это коллективный труд и личный вклад каждого", - сказал Ротенберг.
"Никита Кучеров остался недоволен своей игрой? Каждый хоккеист оценивает сове выступление индивидуально, у каждого своя планка. На данном этапе неправильно было бы говорить, что кто-то достиг максимума", - добавил собеседник ТАСС.
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 ОТ). В следующем матче в понедельник подопечные Олега Знарка сыграют с командой Германии (17:15 мск).