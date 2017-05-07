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Петраков сообщил, что готов остаться на посту главного тренера ФК "Томь"

Спорт
7 мая, 16:28 дата обновления: 7 мая, 16:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Специалист уверен, что клуб продолжит свое существование

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Валерий Петраков

Валерий Петраков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер футбольного клуба "Томь" Валерий Петраков готов остаться на своем посту в следующем сезоне. Об этом он сообщил ТАСС.

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"Томь" вылетела из Российской футбольной премьер-лиги

В воскресенье после победы "Оренбурга" над "Краснодаром" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России стало известно, что "Томь" потеряла шансы сохранить прописку в высшем дивизионе. В следующем сезоне томский клуб будет выступать в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Будет встреча с губернатором, где все определится по срокам контракта и дальнейшей работе. Будем обсуждать много вопросов, в том числе и мой контракт. Устная договоренность уже есть, я дал ему свое согласие, но встреча будет после 14-го числа, после игры с "Тереком", тогда подпишем бумаги", - сказал Петраков.

Специалист уверен, что клуб продолжит свое существование.

"Клуб будет существовать, долги будут выплачиваться, об этом говорит губернатор (Сергей Жвачкин), он же президент клуба. На его словах финансовые гарантии есть, и я ему доверяю, есть основания. Понятно, что бюджет будет не такой, как в РФПЛ, но с ним можно будет существовать в ФНЛ", - сказал Петраков.

После 27 туров чемпионата России "Томь" занимает последнее место в турнирной таблице с 14 очками. К середине сезона у томского клуба накопились большие долги, в связи с чем команду покинуло большинство опытных игроков.

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