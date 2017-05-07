Хоккеисты сборной России 9 мая возложат цветы к могилам советских солдат в Германии

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КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игроки и тренеры сборной России по хоккею 9 мая возложат цветы к могилам советских солдат на кладбище, которое находится в 30 км от Кельна. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
"9 мая команда в полном составе посетит кладбище советских солдат и возложит цветы. Оно находится в 30 км от Кельна", - сказал Ротенберг.
Сборная России выступает в группе А чемпионата мира, игры которой проводятся в Кельне. После двух матчей россияне идут на первом месте в группе, одержав две победы - над командами Швеции (2:1, по буллитам) и Италии (10:1).