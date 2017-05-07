Баскетболист Антонов: сборной РФ достались сложные соперники по квалификации к КМ-2019

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужской сборной России по баскетболу достались сложные соперники по квалификации к Кубку мира 2019 года. Об этом ТАСС заявил форвард сборной России и ЦСКА Семен Антонов.

Мужская сборная России по баскетболу сыграет с командами Франции, Бельгии и еще одной сборной, прошедшей через дополнительный отбор, в европейской квалификации к Кубку мира 2019 года.

"Все европейские сборные сегодня очень сильны. И бельгийцы, и тем более французы, когда они в полном составе, - сказал Антонов. - Сейчас все умеют хорошо обороняться, хорошо атаковать. Надо с большим уважением подходить ко всем соперникам".

"Но до этого еще слишком долго. Пока, в плане сборной, все мысли о Евробаскете, который пройдет осенью", - добавил он.

Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах - Турции, Румынии, Финляндии и Израиле. Сборная России на групповом этапе сыграет командами Сербии, Турции, Латвии, Великобритании и Бельгии. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Сборная Франции - бронзовый призер последнего чемпионата мира (2014). Бельгийские баскетболисты ни разу не принимали участие в мировых первенствах.