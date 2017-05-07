Матч ПФЛ между "Солярисом" и "Домодедово" был отменен из-за несогласования с полицией

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Матч 22-го тура зоны "Запад" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между клубами "Солярис" и "Домодедово" отменен, так как не был согласован с полицией. Об этом сообщается в официальной группе "Соляриса" "ВКонтакте".
Команды сыграли первый тайм, который завершился со счетом 2:1 в пользу "Соляриса". На второй тайм команды не вышли, после чего было объявлено об отмене матча.
В турнирной таблице зоны "Запад" "Солярис" занимает четвертое место, набрав в 21 матче 34 очка, "Домодедово" с 27 очками идет седьмым.