Третьяк не ожидал столь крупного счета в матче ЧМ по хоккею между сборными России и Италии

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МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Крупный счет в матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и Италии стал неожиданностью. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
В воскресенье сборная России одержала победу над итальянской командой со счетом 10:1.
"Признаюсь, не ожидал, что так получится. На чемпионате слабых команде нет, мы уже не раз получали оплеухи от якобы аутсайдеров, обжигались на них. Сразу видно было, что игра идет в нашем русле. В первом периоде хорошо держали шайбу, но не забивали, а после второго все стало ясно", - заявил Третьяк.
"Дело даже не в результате, а в том, что хорошо отыграли в большинстве (сборная России забросила шесть шайб при игре в неравных составах - прим. ТАСС), что долгое время является нашим слабым звеном. Если взять статистику последних крупных турниров, то много играем с численным преимуществом, но забрасываем мало шайб. Очень радует, что (Сергей) Мозякин и (Артемий) Панарин нашли свою игру", - добавил глава федерации.
"Плюс отмечу, что наши ребята отыграли очень дисциплинированно, что тоже у нас страдает. В последнее время было у сборной много глупых удалений. Сегодня я побаивался травм, потому что свободная игра чревата повреждениями. Есть расслабленность при крупном счете, хоккеисты теряют концентрацию и могут получить травму. Но слава богу, что все хорошо", - заключил Третьяк.
В следующем матче сборная России сыграет с командой Германии. Встреча состоится 8 мая (начало в 17:15 мск).