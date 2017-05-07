Воронцевич: боевой дух баскетболистов сборной России вселяет страх в соперников

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МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Боевой дух мужской сборной России по баскетболу вселяет страх в соперников. Об этом ТАСС заявил форвард сборной России и ЦСКА Андрей Воронцевич.
Мужская сборная России сыграет с командами Франции, Бельгии и еще одной сборной, прошедшей через дополнительный отбор, в европейской квалификации к Кубку мира 2019 года. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в китайском Гуанчжоу.
"Я никого не хочу обидеть, но нам по силам любой соперник. Не возвышаю нашу сборную, просто говорю как есть, - сказал Воронцевич. - Когда мы показываем свой баскетбол, с активным нападением и агрессивной зашитой, то мы способны обыграть любого. И тот дух, который присущ русским баскетболистам, дух бойца, он вселяет страх в соперников".
"Если мы будем оставаться единым и сплоченным коллективом, то победим любого. Не только в квалификации", - добавил форвард.