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Воронцевич: боевой дух баскетболистов сборной России вселяет страх в соперников

Спорт
7 мая, 16:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Мужская сборная России сыграет с командами Франции, Бельгии и еще одной сборной, прошедшей через дополнительный отбор, в европейской квалификации к Кубку мира 2019 года

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Андрей Воронцевич

Андрей Воронцевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Боевой дух мужской сборной России по баскетболу вселяет страх в соперников. Об этом ТАСС заявил форвард сборной России и ЦСКА Андрей Воронцевич.

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Мужская сборная России сыграет с командами Франции, Бельгии и еще одной сборной, прошедшей через дополнительный отбор, в европейской квалификации к Кубку мира 2019 года. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в китайском Гуанчжоу.

"Я никого не хочу обидеть, но нам по силам любой соперник. Не возвышаю нашу сборную, просто говорю как есть, - сказал Воронцевич. - Когда мы показываем свой баскетбол, с активным нападением и агрессивной зашитой, то мы способны обыграть любого. И тот дух, который присущ русским баскетболистам, дух бойца, он вселяет страх в соперников".

"Если мы будем оставаться единым и сплоченным коллективом, то победим любого. Не только в квалификации", - добавил форвард.

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