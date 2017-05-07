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Кучеров недоволен своей игрой в матче итальянцами, несмотря на четыре набранных очка

Спорт
7 мая, 16:54 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Также своим мнением об игре поделился нападающий Сергей Андронов, на счету которого две шайбы в матче

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КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России Никита Кучеров остался недоволен своей игрой в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Италии. Об этом он сообщил журналистам.

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В воскресенье сборная России со счетом 10:1 победила команду Италии во втором матче группового этапа. Кучеров забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

"Матчи с такого рода соперниками помогают наладить взаимопонимание в тройках, в большинстве, получить больше уверенности при игре в равных составах. Своей игрой я остался недоволен", - сказал Кучеров.

Также своим мнением об игре поделился нападающий Сергей Андронов, на счету которого две шайбы в матче. "Мы быстро "сломали" итальянцев, они делали ошибки и удалялись. На турнире со всеми командами интересно играть, это прекрасное время, надо получать удовольствие. Удача в игре была на нашей стороне", - сказал Андронов.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1, по буллитам). В следующем матче в понедельник подопечные Олега Знарка сыграют с командой Германии (17:15 мск).

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