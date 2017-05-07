Тренировочная база для сборных команд РФ по керлингу будет открыта в Москве в 2018 году

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Новая арена для керлинга, которая станет тренировочной базой для сборных команд России, будет введена в эксплуатацию в 2018 году. Об этом ТАСС заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

"На сегодняшний день завершено проектирование, выделена площадка для подготовительных работ. На завершающей стадии находится согласование с правительством Москвы. Арена будет расположена на территории парка-отеля "Фестиваль", работы завершатся в 2018 году", - заявил Свищев.

Перед крупными турнирами мужская и женская национальные команды проводят сборы в учебно-тренировочном центре "Новогорск".