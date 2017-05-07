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Велогонщик Зубов выиграл третий этап многодневки "Пять колец Москвы"

Спорт
7 мая, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

В общем зачете по итогам трех соревновательных дней лидерство сохраняет Николай Черкасов

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Россиянин Матвей Зубов стал победителем третьего этапа веломногодневки "Пять колец Москвы". Спортсмен быстрее всех преодолел дистанцию 149,5 км.

Второе место занял Сергей Ростовцев, третьим финишировал Александр Куликовской. В общем зачете по итогам трех соревновательных дней лидерство сохраняет Николай Черкасов. Следующий этап пройдет в понедельник. Соревнования завершатся 9 мая.

Впервые шоссейная велогонка в Москве прошла в 1920 году, маршрут был проложен по Садовому кольцу столицы. С 1993 года московская велогонка получила статус международной, в разные годы кольцевые этапы проходили по значимым местам российской столицы - вокруг Кремля, на олимпийской трассе в Крылатском, в Лужниках, на Воробьевых горах.

В 2016 году московская гонка не проводилась, в нынешнем году вернулась в календарь без классического этапа по Садовому кольцу, где сейчас проходит масштабная реконструкция.

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