"Ливерпуль" и "Саутгемптон" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Саутгемптоном" со счетом 0:0 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.

На 66-й минуте капитан хозяев Джеймс Милнер не реализовал пенальти. В последний раз он не забивал с 11-метровой отметки в матчах премьер-лиги в 2009 году.

В турнирной таблице "Ливерпуль" за два тура до конца чемпионата занимает третье место, набрав 70 очков. На один балл от него отстает "Манчестер Сити", имеющий игру в запасе. Первые три команды по итогам сезона сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, четвертая - в квалификационном раунде турнира. "Саутгемптон" с 42 очками идет 10-м.

В следующем туре "Ливерпуль" 14 мая в гостях сыграет с "Вест Хэмом". "Саутгемптон" следующий матч проведет 10 мая, в перенесенной встрече 26-го тура клуб сыграет с "Арсеналом".