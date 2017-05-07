Российские гребцы завоевали две медали на этапе Кубка мира в Сербии

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле заняла два призовых места на первом этапе Кубка мира 2017 года, который прошел в Белграде.
Россияне Никита Болозин и Алексей Кияшко заняли второе место в легковесной безрульной двойке (LМ2-), бронзу в восьмерке с рулевым (M8+) завоевали Антон Заруцкий, Александр Корнилов, Александр Стромкин, Никита Моргачев, Артем Косов, Георгий Ефременко, Иван Баландин, Александр Кулеш и Павел Сафонкин.
На старт этапа Кубка мира в столице Сербии вышли 11 россиян, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Следующий этап КМ пройдет с 15 по 18 июня в польском городе Познань.