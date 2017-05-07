"Лацио" разгромил "Сампдорию" в чемпионате Италии, команды забили друг другу 10 мячей

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Лацио" одержал крупную победу над "Сампдорией" со счетом 7:3 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Бальде Кейта (2-я минута), Чиро Иммобиле (19, с пенальти, 70), Уэсли Худт (36), Фелипе Андерсон (38, с пенальти), Стефан де Врей (45) и Сенад Лулич (65). У проигравших отличились Кароль Линетти (32) и Фабио Квальярелла (72, 90, с пенальти). На 18-й минуте с поля был удален защитник гостей Милан Шкриньяр.
В турнирной таблице "Лацио" за три тура до конца чемпионата занимает четвертое место, набрав 70 очков, что на пять баллов больше, чем у "Аталанты", ранее сыгравшей вничью с "Удинезе" (1:1), и на пять очков меньше, чем у "Ромы", которая свой матч против "Милана" проведет позднее в воскресенье. Первые три команды по итогам чемпионата в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, четвертая и пятая - в Лиге Европы. "Сампдория" с 46 очками идет 10-й.
В следующем туре 13 мая "Лацио" в гостях сыграет с "Фиорентиной", "Сампдория" на следующий день на своем поле примет "Кьево".
Также в воскресенье "Палермо" сыграл вничью с "Кьево" (1:1) и, набрав 20 очков, досрочно вылетел во второй итальянский дивизион, серию B. "Эмполи", обыгравший "Болонью" (3:1), оторвался от "Палермо" на 12 очков.
В других матчах игрового дня "Интер" проиграл "Дженоа" со счетом 0:1, не реализовав пенальти на последних минутах матча, "Кротоне" оказался сильнее "Пескары" - 1:0, "Фиорентина" в меньшинстве в добавленное время ушла от поражения в матче с "Сассуоло" - 2:2.