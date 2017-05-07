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Парк Кубка конфедераций по футболу завершил работу в Сочи

Спорт
7 мая, 18:04 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, мая. /ТАСС

За два дня на территории парка было разыграно 60 билетов на матчи Кубка конфедераций, их обладателями стали футбольные болельщики из Москвы, Сочи, Краснодара и других регионов страны

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© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 7 мая. /ТАСС/. Парк Кубка конфедераций, который 6-7 мая посетило более тысячи человек, завершил работу в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

За два дня на территории парка было разыграно 60 билетов на матчи Кубка конфедераций, которые пройдут в Сочи, их обладателями стали футбольные болельщики из Москвы, Сочи, Краснодара и других регионов страны. Наиболее популярным аттракционом на территории парка стала игра с роботом-вратарем, к которому выстраивалась очередь из десятка человек. Также популярностью пользовался футбольный фристайл - игра наподобие настольного тенниса, но вместо теннисного шарика используется футбольный мяч, который посетители парка перебрасывали через стол без помощи рук. Главной звездой парка был волк Забивака - символ чемпионата мира по футболу 2018 года, с которым были сделаны сотни селфи и фотографий.

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"Идея открытия парка в Сочи, на мой взгляд, увенчалась успехом. Вчера была великолепная погода, было много народа, и даже сегодня, несмотря на то, что шел дождь, люди с большим энтузиазмом шли в парк. Лично я испытал большое удовольствие, побывав тут, и если бы меня спросили, вернусь ли я сюда, в Сочи, то я бы без колебаний ответил - да", - поделился с ТАСС впечатлениями бывший полузащитник сборной Австралии и английского "Ливерпуля" Харри Кьюэлл, который открывал парк Кубка конфедераций в Сочи.

"Даже несмотря на то, что в эти дни в Сочи погода резко меняется, на удивление очень много народа. Я думаю, парк многим нравится, особенно игра с вратарем-роботом. Все сюда приходили с хорошим настроением и получали заряд положительных эмоций", - отметил в беседе с ТАСС бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, который также открывал парк в Сочи.

По его мнению, работа таких парков "поднимет российский футбол и туризм". "Я надеюсь, что к нам приедут туристы и поймут, что Россия - гостеприимная страна, что мы можем проводить хорошие праздники, такие, как Олимпиада, Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. Конечно, такие парки подогревают интерес у болельщиков, теперь наша сборная должна оправдать их ожидания", - подчеркнул Булыкин.

После Москвы и Сочи парк Кубка конфедераций откроется в Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.

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