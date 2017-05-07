Кириленко доволен результатами жеребьевки для сборной России в отборе к КМ-2019

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает удачным жребий для сборной России в европейской квалификации к Кубку мира 2019 года. Об этом он сообщил ТАСС.

Мужская сборная России сыграет с командами Франции, Бельгии и еще одной сборной, прошедшей через дополнительный отбор, в европейской квалификации к Кубку мира 2019 года. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в китайском Гуанчжоу.

"Что касается соперников, то я удовлетворен, - сказал Кириленко. - Сборная Франции - одна из ведущих команд мира, это здорово, что в России смогут увидеть вживую в официальном матче сильных французских игроков. С бельгийцами мы сможем познакомиться на ближайшем чемпионате Европы, эта сборная попала в одну группу с нашей командой. Еще одного соперника узнаем позже, по результатам квалификации, но в любом случае сборная России должна выходить в следующий раунд, куда попадут по три лучшие команды из каждой группы".

Кириленко принимал участие в жеребьевке, вместе с ним шары с названием стран вытягивали шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен, баскетболист сборной Китая И Цзяньлянь и член Зала славы Международной федерации баскетбола (FIBA) австралиец Эндрю Грейз.

"Мне было очень приятно опять окунуться в атмосферу большого баскетбольного праздника. Пообщаться с великими игроками, с которыми раньше встречался на площадке. И я очень надеюсь, что через четыре года жеребьевка следующего Кубка мира пройдет в нашей стране", - подытожил Кириленко.

Квалификационный турнир Кубка мира 2019 года будет проходить с ноября 2017-го по февраль 2019 года. Финальный турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В апреле Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований одобрила предложение РФБ о подаче заявки на проведение в России Кубка мира 2023 года. Для проведения матчей турнира предложено рассмотреть Москву, Санкт- Петербург и Казань.