Российский рапиристы стали вторыми на этапе Кубка мира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России заняла второе место на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который прошел в Санкт-Петербурге.

За сборную России выступали Тимур Арсланов, Дмитрий Ригин, Тимур Сафин, Дмитрий Жеребченко.

В финале россияне уступили французам со счетом 34:45. Бронзовые награды завоевали американцы, которые победили итальянцев - 45:38.

В субботу в Санкт-Петербурге прошли личные соревнования, где третье место занял Сафин, который является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро. В командных соревнованиях на Играх-2016 россияне одержали победу.