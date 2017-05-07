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Российский рапиристы стали вторыми на этапе Кубка мира в Санкт-Петербурге

Спорт
7 мая, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

В финале россияне уступили французам со счетом 34:45

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России заняла второе место на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который прошел в Санкт-Петербурге.

За сборную России выступали Тимур Арсланов, Дмитрий Ригин, Тимур Сафин, Дмитрий Жеребченко.

В финале россияне уступили французам со счетом 34:45. Бронзовые награды завоевали американцы, которые победили итальянцев - 45:38.

В субботу в Санкт-Петербурге прошли личные соревнования, где третье место занял Сафин, который является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро. В командных соревнованиях на Играх-2016 россияне одержали победу.

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