"Рубин" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Казанский "Рубин" одержал победу над "Уфой" со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей дублем отметился Мийо Цакташ (37-я, с пенальти, 53-я минуты). У проигравших отличился Дмитрий Стоцкий. Для хозяев эта победа стала второй подряд.

В турнирной таблице "Рубин" занимает восьмое место, набрав 35 очков, "Уфа" с 36 баллами расположилась строчкой выше.

В следующем туре "Рубин" в гостях сыграет с "Ростовом", "Уфа" на своем поле примет махачкалинский "Анжи". Обе встречи пройдут 14 мая.