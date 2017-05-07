Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Рубин" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России

Спорт
7 мая, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Казанский "Рубин" одержал победу над "Уфой" со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей дублем отметился Мийо Цакташ (37-я, с пенальти, 53-я минуты). У проигравших отличился Дмитрий Стоцкий. Для хозяев эта победа стала второй подряд.

В турнирной таблице "Рубин" занимает восьмое место, набрав 35 очков, "Уфа" с 36 баллами расположилась строчкой выше.

В следующем туре "Рубин" в гостях сыграет с "Ростовом", "Уфа" на своем поле примет махачкалинский "Анжи". Обе встречи пройдут 14 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
2
СМИ: Макрон лидирует на избирательных участках за пределами Франции
3
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
4
В Киеве начались торжества по случаю открытия "Евровидения - 2017"
5
Басурин: пять боевиков убиты в ходе стычки нацбатальона "Азов" с наемниками
6
Забракованные препараты из Белоруссии изъяты из обращения
7
Reuters: США уже не уверены в том, что на авиабазе Аш-Шайрат было химоружие
Темы дня
Загрузка...
Реклама