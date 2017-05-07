Игрок "Томи": руководство клуба развалило команду, но футболисты могут собой гордиться

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Причина неудачного сезона "Томи" в чемпионате России по футболу в руководстве, а сами игроки могут гордиться тем, что бились до конца. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник команды Алексей Пугин.

По результатам игр 27-го тура чемпионата томский клуб лишился шансов сохранить место в премьер-лиге на следующий сезон. В декабре стало известно о больших финансовых проблемах томичей, большинство игроков основного состава, которые не получали зарплату с начала сезона, покинули команду, многие из них разорвали контракты в одностороннем порядке через Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

Более того, клуб из-за наложенного РФС запрета не мог заявлять новых игроков в зимний регистрационный период, так что главный тренер Валерий Петраков во второй части сезона вынужден был опираться в основном на игроков, ранее выступавших в молодежной команде.

"Никто не был готов, но так получилось. В принципе, говорят, что причину надо искать в себе, я ищу, но найти не могу, - признался Пугин. - Все идет от руководства, которое развалило команду. Совсем не понимаю, какой смысл был выходить в премьер-лигу, чтобы так все разрушить?".

По словам собеседника ТАСС, руководство клуба совсем не общалось с командой. "Конечно, хотелось бы (пообщаться - прим. ТАСС). А как еще? Ты выполняешь свою работу, а никто к тебе никогда не подходит и ничего не говорит, только некоторые люди кормят завтраками, а конкретики никакой нет", - добавил он.

"Единственное, в этой ситуации я очень горд и за себя, и за молодых ребят, - отметил полузащитник. - Когда молодые ребята бьются, хочется играть и биться за них, несмотря на то, какое у нас руководство".

"О будущем не думал"

Пугин отметил работу Петракова. "Считаю, Валерий Юрьевич сделал все, что мог. Он многое сделал для нас, стариков, а также для молодых ребят. По крайней мере, по результатам это видно", - сказал он.

Ранее Петраков сообщил, что Пугин имеет предложение от другого клуба. "Честно, пока ничего не знаю. Даже не думал о будущем", - прокомментировал информацию полузащитник.

"Томь" вышла в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, заняв третье место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и обыграв в стыковых матчах краснодарскую "Кубань".