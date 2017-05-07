Решение о дальнейшем участии хоккеиста сборной Швеции Линдхольма в ЧМ будет принято 8 мая

МОСКВА, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение относительно продолжения участия в чемпионате мира по хоккею нападающего сборной Швеции Элиаса Линдхольма будет принято в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Шведского хоккейного союза.

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" в субботу во втором периоде матча с командой Германии (7:2) получил травму колена. Форвард смог покинуть лед только с посторонней помощью. Больше на площадку он не вышел.

"Он чувствует себя хорошо, но пока невозможно сказать, сыграет ли он завтра, поскольку он должен пройти медобследование, - сказали в пресс-службе. - Его замена возможна: у нас есть пять вакантных мест в заявке на турнир, так как мы назвали только 20 игроков. Решение по этому поводу будет принято завтра".

Следующий матч сборная Швеции проведет в понедельник против команды США.