Фазель: окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 будет принято в июле

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Фазель: окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 будет принято в июлеСпорт 7 мая, 19:02
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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Окончательное решение по участию игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года будет принято к середине июля. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, слова которого приводит портал Insidethegames.biz.
НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. Однако календарь на следующий сезон еще не сверстан.
"Проблема заключается в том, что НХЛ всегда приглашает большое количество гостей, - сказал Фазель. - В Ванкувере было от 600 до 800 человек, в Сочи - более 400. В Южной Корее будет нечто похожее, но Каннын (место, где пройдет хоккейный турнир - прим. ТАСС) не имеет дополнительных гостиничных номеров. Мы можем решить этот вопрос до конца июня, крайний срок - середина июля".
Ранее нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин подтвердил свое участие в Олимпиаде независимо от решения лиги. "Если Овечкин хочет играть на Олимпиаде и зарегистрирован в Национальном олимпийском комитете, он имеет право быть в Пхенчхане. Есть несколько правовых препятствий, которые мы уточняем. Должны быть выполнены определенные параметры, например, вопросы антидопинга", - добавил Фазель.
Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.