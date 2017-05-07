Россиянин Лесун стал 10-м на этапе Кубка мира по современному пятиборью

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун занял 10-е место на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, который прошел в венгерском Кечкемете.

По итогам всех видов программы (фехтование, плавание, конкур и "комбайн" - бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета) Лесун набрал 1425 очков.

Победу одержал француз Валентин Прад (1464), вторым стал венгр Бенс Деметер (1463), третьим - украинец Павел Тимощенко (1461).

Лесун был единственным россиянином, которому удалось пробиться в финальную часть соревнований. В субботу в соревнованиях у женщин россиянка Гульназ Губайдуллина заняла второе место.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 25 по 29 мая в польском Джонкове.