Сборная США разгромила команду Дании на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная США одержала крупную победу над командой Дании со счетом 7:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андерс Ли (6-я, 38-я минуты), Клейтон Келлер (14, 35, 53), Джонни Годро (19) и Брок Нельсон (38). У проигравших отличились Мортен Мадсен (17) и Никлас Хардт (22).

В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Швеции, Германии, Словакии, Италии и Латвии.

Следующий матч сборная США проведет 8 мая против команды Швеции, датчане 9 мая встретятся со словаками.