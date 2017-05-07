Гандболистки клуба "Ростов-Дон" обыграли "Битигхайм" в первом матче финала Кубка ЕГФ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский клуб "Ростов-Дон" одержал победу над немецким "Битигхаймом" в первом матче финала женского Кубка Европейской гандбольной федерации.

Встреча, прошедшая в Германии, завершилась со счетом 28:25 в пользу российской команды. Ответный матч пройдет 13 мая в Ростове-на-Дону.

Ростовский клуб второй раз за три года выступает в финале второго по значимости еврокубкового гандбольного турнира.