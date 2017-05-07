Гандболистки клуба "Ростов-Дон" обыграли "Битигхайм" в первом матче финала Кубка ЕГФ

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский клуб "Ростов-Дон" одержал победу над немецким "Битигхаймом" в первом матче финала женского Кубка Европейской гандбольной федерации.
Встреча, прошедшая в Германии, завершилась со счетом 28:25 в пользу российской команды. Ответный матч пройдет 13 мая в Ростове-на-Дону.
Ростовский клуб второй раз за три года выступает в финале второго по значимости еврокубкового гандбольного турнира.