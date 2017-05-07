"Арсенал" прервал 25-матчевую беспроигрышную серию МЮ в чемпионате Англии

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Арсенал" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Гранит Джака (54-я минута) и Дэнни Уэлбек (57).
"Манчестер Юнайтед" прервал серию без поражений в первенстве страны, которая составляла 25 матчей. В последний раз "Манчестер Юнайтед" проигрывал 23 октября в матче девятого тура против "Челси" (0:4).
В турнирной таблице "Арсенал" занимает шестое место, набрав 63 очка. "Манчестер Юнайтед" с 65 очками расположился строчкой выше, "Манчестер Сити", идущий четвертым, имеет в активе 69 очков. "Арсенал" провел на матч меньше, чем коллективы из Манчестера. Команда, которая займет четвертое место, сыграет в Лиге чемпионов будущего сезона, пятое-седьмое - в Лиге Европы, однако "Манчестер Юнайтед" имеет шансы попасть в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы нынешнего сезона.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 14 мая в гостях сыграет с "Тоттенхэмом". "Арсенал" следующий матч проведет 10 мая, в перенесенной игре 26-го тура команда на выезде встретится с "Саутгемптоном".