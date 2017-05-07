Россиянин Лабазанов завоевал серебро чемпионата Европы по греко-римской борьбе

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Чингиз Лабазанов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в весовой категории до 75 кг.

В финале россиянин уступил Тареку Абдельсламу, представляющему Болгарию, со счетом 1:4. Бронзовые награды на счету венгра Томаша Лоринча и Казбека Килу из Белоруссии.

Для сборной России эта медаль стала 15-й на турнире. В активе россиян пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Чемпионат Европы, проходящий в сербском Нови-Саде, завершится 7 мая.