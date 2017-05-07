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Хоккеист сборной Дании Лауридсен отметил прогресс команды в матче против американцев на ЧМ

Спорт
7 мая, 20:33 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Сборная Дании проиграла команде США со счетом 2:7

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КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Дании по хоккею против против команды США сыграла лучше, чем в первой игре чемпионата мира со сборной Латвии. Такое мнение журналистам высказал защитник скандинавов Оливер Лауридсен.

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Сборная США разгромила команду Дании на чемпионате мира по хоккею

Сборная Дании проиграла команде США со счетом 2:7. В первом матче турнира датчане уступили латвийцам - 0:3.

"Мне нравится, как мы играли сегодня, лучше, чем в предыдущем матче с Латвией. Но, чтобы взять очки в оставшихся играх, нам нужно играть еще лучше, - сказал Лауридсен. - У американцев очень хорошая команда с молодыми, но мастеровитыми ребятами. У нас было слишком много удалений, за что они нас наказали, поскольку у них немало игроков, хорошо действующих в большинстве".

Следующий матч на чемпионате мира сборная Дании сыграет с командой Словакии 9 мая.

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