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Хоккеист Айкел связывает прогресс в своей игре с выступлениями за сборную США

Спорт
7 мая, 20:39 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В воскресенье сборная США со счетом 7:2 обыграла команду Дании во втором матче группового этапа чемпионата мира

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КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной США и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Джек Айкел связывает свои успехи в последние годы с выступлениями за национальную команду. Такое мнение он высказал журналистам.

В воскресенье сборная США со счетом 7:2 обыграла команду Дании во втором матче группового этапа чемпионата мира.

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"У нас молодая, дисциплинированная команда. Если будем играть в умный хоккей, то добьемся успеха. Сегодня в матче против датчан мы играли хорошо, сумели использовать свои шансы", - считает Айкел.

"Национальная сборная дала мне многое, как и другим молодым хоккеистам. Свое развитие в последние годы связываю, в том числе с выступлениями за сборную США. В этом году я приехал на чемпионат мира, чтобы продлить свой игровой сезон и наслаждаться хоккеем", - добавил форвард.

Другой американский нападающий Ноа Ханифин отметил хорошую игру своей команды в большинстве. "Мы смогли забросить три шайбы при игре "5 на 4" и в целом здорово отыграли большинство. Это лучший наш матч на турнире", - заявил Ханифин.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, проведет матч против датчан 11 мая, против США - 16 мая.

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