Россиянин Акиев завоевал бронзу чемпионата Европы по греко-римской борьбе

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Адлан Акиев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 80 кг.

В схватке за третье место россиянин победил Даниэля Александрова из Болгарии со счетом 3:1. Еще одна бронза на счету турка Аслама Атема. Чемпионом стал грузин Зураби Датунашвили, в финале победивший представителя Белоруссии Раджика Кулиева.

Для сборной России эта медаль стала 16-й на турнире. В активе россиян пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград.

Чемпионат Европы, проходящий в сербском Нови-Саде, завершится 7 мая.