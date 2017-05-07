Защитник "Рубина" Санчес: мы осмелели в последних матчах чемпионата России

КАЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. "Рубин" в последних матчах чемпионата России по футболу смог обрести смелость, что доказала игра с "Уфой". Такое мнение журналистам высказал защитник казанцев Серхио Санчес.

"Рубин" не мог добиться победы с 19-го по 25-й тур чемпионата страны, а затем одержал две победы - над "Локомотивом" (1:0) и "Уфой" (2:1) в воскресенье.

"Думаю, сейчас сложилась система факторов очень благоприятных для команды. У нас всегда был хороший подбор футболистов, нужно было лишь выйти на поле и показать это. Теперь мы стараемся, мы обрели смелость и играем в футбол", - считает Санчес.

Защитник напомнил, что уже в нескольких последних матчах команда пропускала голы практически после первой атаки на ворота. "После этого падает дух, но сегодня мы подняли голову, продолжили бороться и победили", - добавил он.

Защитник Олег Кузьмин отметил важность того, что команде в игре с уфимцами удалось забить со стандартных положений. "Очень хорошо, что сегодня забили голы со "стандартов", давно с нами такого не случалось. Почему пропускаем после дальних передач соперников? У нашей команды в этом сезоне очень много таких ошибок, мы это разбираем, но все равно пока мало что получается, к сожалению", - сказал он.

В следующем туре "Рубин" 14 мая сыграет на выезде с "Ростовом", а "Уфа" в этот же день примет "Анжи".