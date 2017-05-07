"Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России по футболу

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как петербургский "Зенит" в воскресенье проиграл "Тереку" со счетом 0:1 в матче 27-го тура и потерял шансы догнать красно-белых, которые прервали 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.

Шесть титулов на счету ЦСКА, четыре раза чемпионом становился "Зенит", по два раза "Рубин" (Казань) и "Локомотив" (Москва), один раз - "Спартак- Алания" (Владикавказ). Кроме того, "Спартак" является 12-кратным чемпионом СССР.

В следующем сезоне "Спартак" выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Как победитель чемпионата, входящего в топ-7 рейтинга УЕФА, красно-белые будут "посеяны" в первой корзине и на групповом этапе не сыграют с чемпионами Испании, Италии, Англии, Германии, Португалии, Франции, а также с победителем текущего розыгрыша турнира. Последний раз "Спартак" играл в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13 и занял последнее место в группе с "Барселоной" (Испания), "Бенфикой" (Португалия) и "Селтиком" (Шотландия).

Вклад Карреры

Итальянец Массимо Каррера стал первым иностранцем, приведшим "Спартак" к чемпионству. Каррера стал четвертым тренером-иностранцем, приведшим команду к победе в чемпионате России. Трое предыдущих возглавляли "Зенит" - голландец Дик Адвокат (2007), итальянец Лучано Спаллетти (2010, 2011/12) и португалец Андре Виллаш-Боаш (2014/15).

Каррера пришел в "Спартак" перед началом сезона в качестве ассистента главного тренера Дмитрия Аленичева. Однако российский специалист был отправлен в отставку уже в начале августа после поражения от кипрского клуба АЕК и вылета из Лиги Европы. Два матча Каррера провел в качестве исполняющего обязанности, после чего был утвержден в должности. На презентации Карреры руководство клуба поставило осторожную задачу - войти в призовую тройку, однако итальянец добавил, что "Спартак" поборется за первое место.

Став главным тренером, Каррера одержал четыре победы подряд, однако во второй половине сентября команда проиграла трижды кряду. Красно-белые вылетели из Кубка России на стадии 1/16 финала, проиграв в Хабаровске "СКА- Энергии" (0:1), а затем потерпели два поражения в чемпионате - в Москве от "Уфы" (0:1) и в Санкт-Петербурге от "Зенита" (2:4).

Все титулы "Спартака" Чемпион СССР - 12 (1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989).

Чемпион России - 10 (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17).

Обладатель Кубка СССР - 10 (1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92).

Обладатель Кубка России - 3 (1994/95, 1997/98, 2002/03).

Обладатель Кубка федерации футбола СССР - 1 (1987).

Несмотря на неудачную серию, "Спартак" не расклеился. В октябре-ноябре красно-белые выиграли шесть матчей кряду, включая знаковое дерби с ЦСКА (3:1). Когда преимущество над идущим вторым "Зенитом" достигло шести очков, "Спартак" неожиданно потерпел разгромное поражение в Самаре со счетом 0:4. Тем не менее, на зимнюю паузу красно-белые ушли, имея пятиочковый отрыв.

Зимой "Спартак" был активен на трансферном рынке. Из "Амкара" был приобретен защитник Георгий Джикия, спустя 12 лет в команду вернулся спартаковский воспитанник Александр Самедов, а также из "Милана" в Москву перебрался бразильский форвард Луис Адриано. Каждый из них внес свой вклад в общий успех.

Минимальные победы

"Спартак" довольно ровно прошел и весеннюю часть чемпионата, если не считать разгромного поражения в Ростове- на-Дону (0:3). Ключевые победы были одержаны в апреле. С одинаковым счетом 2:1 спартаковцы обыграли своих преследователей - сначала "Зенит", а затем ЦСКА. К ним "Спартак" добавил несколько побед со счетом 1:0, что позволило обеспечить титул за три тура до конца чемпионата.

Ровно половину побед (10 из 20) в нынешнем сезоне "Спартак" одержал со счетом 1:0. Красно-белые установили своеобразный рекорд по количеству минимальных побед в чемпионский сезон, превзойдя достижение "Спартака"-1969, который тренировал Никита Симонян (восемь побед).